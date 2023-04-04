Я нашел ошибку
Главные новости:
В ходе Госсовета было озвучено предложение главы региона о замещении в таксопарках иностранных машин на отечественные автомобили.
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Президиума Госсовета, которое провел Владимир Путин по вопросам развития промышленности
"Полиция ищет владельца сумки", - сказали в полиции.
Школьник в Тульской области нашел сумку с 200 тысячами рублей и воинскими медалями
Медработники приглашают детей и их непривитых родителей защититься от кори с помощью вакцинации.
Маленькие жители Самарской области проходят плановые прививки от кори
У здания на Манхэттене собрались сторонники и противники политика.
Дональда Трампа арестовал суд в Нью-Йорке
Средства гранта будут направлены на подготовку и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в Самарской области.
В Самаре, Сызрани и Октябрьске пройдут соревнования при поддержке Фонда «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ»
Капитальный ремонт и внедрение принципов бережливого производства позволили создать более комфортные и современные условия для пациентов и медработников.
Юные пациенты тольяттинской поликлиники №2 получают медпомощь в обновленных условиях
Все болельщики самарского клуба посетят эту игру бесплатно.
«Крылья Советов» отправились в Москву на матч с ЦСКА
В новом перечне 150 пунктов против 127 в предыдущей редакции, утвержденной в 2021 году.
Вступил в силу новый перечень специальностей для тех, кто не хочет служить в армии из-за убеждений или веры
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.95
0.63
EUR 84.62
0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
День Российской анимации пройдет в Историческом парке в Самаре
ЭкоСтройРесурс запускает в Самаре акцию по сбору макулатуры
В Краснодаре прошла торжественная церемония закрытия зимней Спартакиады молодежи
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • Персональные данные

Дональда Трампа арестовал суд в Нью-Йорке

4 апреля 2023 21:50
114
У здания на Манхэттене собрались сторонники и противники политика.

Суд Нью-Йорка арестовал бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

"Дональд Трамп под арестом и ждет предъявления обвинений", — гласит надпись на экране, сопровождающая прямую трансляцию.

У здания на Манхэттене собрались сторонники и противники политика.

Сам Трамп по пути в суд назвал происходящее с ним "сюрреалистической" ситуацией.

По данным CNN, прокуратура Манхэттена готова предъявить Трампу обвинения по более чем 30 эпизодам мошенничества в деловой сфере.

Трамп, комментируя ситуацию, назвал выдвижение обвинений против него политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне за всю историю. Экс-президент подчеркнул, что не может рассчитывать на честное судебное разбирательство в Нью-Йорке. Он призвал сторонников протестовать, если ему предъявят обвинения.

Спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брэгга в беспрецедентном злоупотреблении властью. Губернатор Флориды Рон Десантис, который считается одним из основных конкурентов Трампа на республиканских праймериз на выборах президента США 2024 года, заявил, что штат не будет содействовать экстрадиции бывшего главы государства, учитывая сомнительные обстоятельства дела.

Предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниелс, которой якобы выплатили крупную сумму денег за молчание о приписываемом ей романе с Трампом.

Сам экс-президент отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он также заявлял, что это политическое преследование, связанное с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В ходе Госсовета было озвучено предложение главы региона о замещении в таксопарках иностранных машин на отечественные автомобили.
4 апреля 2023  22:56
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Президиума Госсовета, которое провел Владимир Путин по вопросам развития промышленности
61
20, 21 и 22 апреля начнется бронирование путевок в организации детского отдыха и оздоровления на лето 2023 года
4 апреля 2023  13:15
В Самаре 20, 21 и 22 апреля начнется бронирование путевок в организации детского отдыха и оздоровления на лето 2023 года
646
в Самаре набирает обороты месячник по благоустройству
4 апреля 2023  12:46
В Самаре набирает обороты месячник по благоустройству
262
Открыт прием заявок на Областной конкурс мини-грантов «Серебряные инициативы»
4 апреля 2023  12:38
Открыт прием заявок на Областной конкурс мини-грантов «Серебряные инициативы»
250
В Самарской области появятся новые туристическое объекты
4 апреля 2023  10:58
В Самарской области появятся новые туристическое объекты
299
Весь список