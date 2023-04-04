Дональда Трампа арестовал суд в Нью-Йорке

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Суд Нью-Йорка арестовал бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

"Дональд Трамп под арестом и ждет предъявления обвинений", — гласит надпись на экране, сопровождающая прямую трансляцию.

У здания на Манхэттене собрались сторонники и противники политика.

Сам Трамп по пути в суд назвал происходящее с ним "сюрреалистической" ситуацией.

По данным CNN, прокуратура Манхэттена готова предъявить Трампу обвинения по более чем 30 эпизодам мошенничества в деловой сфере.

Трамп, комментируя ситуацию, назвал выдвижение обвинений против него политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне за всю историю. Экс-президент подчеркнул, что не может рассчитывать на честное судебное разбирательство в Нью-Йорке. Он призвал сторонников протестовать, если ему предъявят обвинения.

Спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брэгга в беспрецедентном злоупотреблении властью. Губернатор Флориды Рон Десантис, который считается одним из основных конкурентов Трампа на республиканских праймериз на выборах президента США 2024 года, заявил, что штат не будет содействовать экстрадиции бывшего главы государства, учитывая сомнительные обстоятельства дела.

Предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниелс, которой якобы выплатили крупную сумму денег за молчание о приписываемом ей романе с Трампом.

Сам экс-президент отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он также заявлял, что это политическое преследование, связанное с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

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