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В гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании.

Днем в воскресенье, 15 сентября, во Флориде в гольф-клубе Дональда Трампа Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич произошла стрельба в тот момент, когда там находился кандидат в президенты США. Некий мужчина направил дуло винтовки в сторону гольф-клуба, когда Трамп был на поле. Секретная служба открыла огонь, после чего мужчина скрылся. Позднее его задержали.

ФБР расследует «то, что, предположительно, являлось попыткой убийства бывшего президента Трампа».

Сам Трамп не пострадал и находится в безопасности. Он вернулся в свою резиденцию в Мар-а-Лаго, которая расположена неподалеку от гольф-клуба.

Представители полиции рассказали на пресс-конференции, что вооруженный мужчина находился в кустах недалеко от границы поля для гольфа, примерно в 500 метрах от Трампа. Заметив в кустах ствол оружия, агенты Секретной службы открыли стрельбу, сделав не менее четырех выстрелов. Затем подозреваемый бросил винтовку и скрылся на черном автомобиле Nissan. Позже в кустах нашли автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камеру GoPro.

По словам шерифа, свидетель успел сфотографировать автомобиль подозреваемого и номерной знак. Власти разослали ориентировку, и очень скоро помощники шерифа соседнего округа Мартин остановили машину на трассе I-95.

«Сейчас у нас есть задержанный», — сказал шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу.

Личность подозреваемого пока не раскрывается, пишет Газета.