Дональда Трампа пытались застрелить в гольф-клубе

Я нашел ошибку
Главные новости:
Нефтяная промышленность Самарской области одна из базовых составляющих в экономике региона.
Самарская область входит в топ-10 регионов по объему добычи нефти
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства.
СК возбудил уголовные дела после нападения 13-летнего школьника на сверстников и учителя в школе Челябинска 
На протяжении двух месяцев самарцы смогут ответить на вопросы и выразить свое мнение для формирования новой стратегии.
В горадминистрации разрабатывают Стратегию социально-экономического развития Самары до 2036 года
В программе творческой мастерской теория и практика хореографического мастерства, лекции и просмотры спектаклей.
«Русский балет навсегда»: Илзе Лиепа проведет в Самаре творческую мастерскую
Ребятам рассказали о правах и обязанностях, которые они приобрели с получением паспорта, о необходимости бережного обращения с основным документом и поздравили с важнейшим событием в их жизни.
В Чапаевске полицейские, общественники и представители «Движения Первых» вручили паспорта подросткам
Более 300 жителей села Гавриловка будут получать помощь в новых условиях.
В селе Гавриловка Алексеевского района строится новый ФАП 
Прощание состоится 17 сентября с 11:00 до 12:00 в конференц-зале больницы имени Пирогова.
Скончалась Заслуженный врач РФ Марина Ромашева, проработавшая в больнице Пирогова более 34 лет
ПривГУПС не случайно стал героем образовательного реалити-шоу – в этом году железнодорожный университет начал процесс ребрендинга и сменил свое наименование.
Ольга Бузова расскажет о преимуществах обучения в ПривГУПС
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.93
-0.18
EUR 100.8
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Русский балет навсегда»: Илзе Лиепа проведет в Самаре творческую мастерскую
В Самаре пройдет "Неделя современных игр" от Галереи Виктория
15 сентября в Самаре состоится финал Открытого чемпионата Поволжья по дрифту DRIFT THAT
Весь список
  • Персональные данные

Дональда Трампа пытались застрелить в гольф-клубе

16 сентября 2024 10:59
164
Дональда Трампа пытались застрелить в гольф-клубе

В гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании.

Днем в воскресенье, 15 сентября, во Флориде в гольф-клубе Дональда Трампа Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич произошла стрельба в тот момент, когда там находился кандидат в президенты США. Некий мужчина направил дуло винтовки в сторону гольф-клуба, когда Трамп был на поле. Секретная служба открыла огонь, после чего мужчина скрылся. Позднее его задержали.

ФБР расследует «то, что, предположительно, являлось попыткой убийства бывшего президента Трампа».

Сам Трамп не пострадал и находится в безопасности. Он вернулся в свою резиденцию в Мар-а-Лаго, которая расположена неподалеку от гольф-клуба.

Представители полиции рассказали на пресс-конференции, что вооруженный мужчина находился в кустах недалеко от границы поля для гольфа, примерно в 500 метрах от Трампа. Заметив в кустах ствол оружия, агенты Секретной службы открыли стрельбу, сделав не менее четырех выстрелов. Затем подозреваемый бросил винтовку и скрылся на черном автомобиле Nissan. Позже в кустах нашли автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камеру GoPro.

По словам шерифа, свидетель успел сфотографировать автомобиль подозреваемого и номерной знак. Власти разослали ориентировку, и очень скоро помощники шерифа соседнего округа Мартин остановили машину на трассе I-95.

«Сейчас у нас есть задержанный», — сказал шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу.

Личность подозреваемого пока не раскрывается, пишет Газета.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области состоялся военно-исторический фестиваль
15 сентября 2024  20:15
В Самарской области состоялся военно-исторический фестиваль "Линия фронта": фото
521
Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников санитарно-эпидемиологического надзора
15 сентября 2024  13:57
Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников санитарно-эпидемиологического надзора
560
Вячеслав Федорищев поздравил работников лесного хозяйства региона с профессиональным праздником
15 сентября 2024  12:54
Вячеслав Федорищев поздравил работников лесного хозяйства региона с профессиональным праздником
492
Ночью и утром 15 сентября в Самарской области ожидается туман
14 сентября 2024  12:36
Ночью и утром 15 сентября в Самарской области ожидается туман
577
Вячеслав Федорищев принес присягу на верность народу, Конституции РФ и Уставу Самарской области и официально вступил в должность губернатора региона.
13 сентября 2024  16:35
Состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева
1780
Весь список