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Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: население Земли к ноябрю вырастет до 8 млрд человек

11 июля 2022 18:13
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Больше половины роста численности населения до 2050 года обеспечат восемь стран: ДР Конго, Египет, Эфиопия, Индия, Нигерия, Пакистан, Филиппины и Танзания.

Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН назвал дату, когда население Земли достигнет 8 млрд человек, пишут "Известия".

«Согласно прогнозам, мировое население достигнет 8 млрд человек 15 ноября 2022 года, при этом Индия обгонит Китай в качестве самой населенной страны в 2023 году», — говорится в докладе, опубликованном 11 июля.

По данным экспертов, сейчас численность населения Земли растет самыми низкими темпами с 1950 года, прибавляя менее 1% в год. Последние прогнозы предполагают, что в 2050 году на Земле будут проживать 9,7 млрд человек, а в 2100-м — 10,4 млрд.

Больше половины роста численности населения до 2050 года обеспечат восемь стран: ДР Конго, Египет, Эфиопия, Индия, Нигерия, Пакистан, Филиппины и Танзания.

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