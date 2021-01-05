Дед Мороз "расколол" Украину на запад и восток

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Украинская социологическая группа "Рейтинг" провела опрос, целью которого было выяснить отношение граждан страны к Деду Морозу, передает РЕН ТВ. Как выяснили социологи, за последний год на Украине выросло число граждан, "уверовавших" в святого Николая. Число же "последователей" Деда Мороза осталось прежним.

По данным опроса, большая часть "поклонников" святого Николая живет на западе страны, преимущественно это население украинских сел. Наибольшее число "сторонников" Деда Мороза, в свою очередь, живет на востоке.

Всего в Деда Мороза верит 31 процент украинцев против 59 процентов сторонников его "западного аналога".

Фото из открытых источников