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Coca-Cola изменит рецептуру напитка для американского рынка

17 июля 2025 09:58
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Coca-Cola изменит рецептуру напитка для американского рынка

Президент США Дональд Трамп договорился с Coca-Cola Company об изменении рецептуры ее газированного напитка на территории США и обязательном использовании натурального тростникового сахара в его производстве вместо кукурузного сиропа.

"Я провел переговоры с Coca-Cola об использовании настоящего тростникового сахара в Coca-Cola на территории США, и они согласились. Хочу поблагодарить всех, кто руководит Coca-Cola, это очень правильное решение с их стороны. Вот увидите, так будет лучше", - написал Трамп в Truth Social.

До 1980-х годов натуральный тростниковый сахар использовался в качестве основного подсластителя при производстве Coca-Cola в США, но затем он был заменен в целях экономии более дешевым высокофруктозным кукурузным сиропом. В изготовлении Coca-Cola в других странах применяются сахар и сахарный колер. Теперь в США предполагается возвращение к более оригинальному рецепту напитка, пишет ТАСС.

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