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CNN: в результате стрельбы на станции метро в Нью-Йорке пострадали 13 человек

12 апреля 2022 22:28
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Один человек находится в критическом состоянии.

Корреспондент телеканала CNN сообщил об увеличении числа пострадавших в результате стрельбы на станции метро в Бруклине в Нью-Йорке во вторник с пяти до 13. По его словам, как минимум один человек находится в критическом состоянии, передает ТАСС.

"К сожалению, число пострадавших возросло до 13. Мы знаем, что по меньшей мере один человек в критическом состоянии", - сказал он в прямом эфире.

Корреспондент сообщил, что полиция ищет подозреваемого. "Полиция сообщает, что это мужчина, на нем, вероятно, был противогаз", - указал корреспондент.

 

Фото:    EPA-EFE/JUSTIN LANE/ТАСС

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