В Безенчукском районе мать осуждена за уклонение от уплаты алиментов в пользу двух несовершеннолетних детей
В Самаре тоннелепроходческий щит вышел из правого перегонного тоннеля «Театральной»
Гид по ассистивным технологиям: Билайн и Everland представляют цифровую платформу по ассистивным технологиям для людей с приобретенной инвалидностью
крупнейшие экспортеры в четыре раза сократили покупку валюты в России
В Тольятти авто влетело под погрузчик, водитель чудом выжила
Самарская делегация посетила Нижегородскую область с бизнес-миссией
Стало известно, сколько продлятся новогодние каникулы у самарских школьников
Актер Михаил Мамаев встретился со школьниками Самарской области в рамках проекта Общества «Знание»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
Число жертв пожара в Гонконге превысило 90 человек

Число погибших в результате пожара в жилом комплексе в китайском специальном административном районе Гонконге увеличилось до 94 человек, сообщило в ночь на пятницу агентство "Синьхуа".

Ранее сообщалось о 65 жертвах, более чем 70 пострадавших и 300 числящихся пропавшими без вести, пишет Интерфакс.

Глава администрации Гонконга Джон Ли сообщил, что огонь "в основном взят под контроль".

Он отметил, что после пожара остро встал вопрос об использовании во время работ бамбуковых строительных лесов, которые широко применяются в Гонконге и способствовали быстрому распространению огня.

Пожар произошел в жилом комплексе Wang Fuk Court в округе Тайпоу в среду. Изначально загорелись бамбуковые строительные леса и строительная сетка, расположенные с внешней стороны одного из зданий. Огонь быстро распространился и вскоре охватил другие дома.

В информации о жилом комплексе говорится, что в нем было почти 2 тыс. квартир, где проживали около 4,8 тыс. человек, в том числе много пожилых людей. Комплекс был построен в 1980-х годах.

По сообщениям СМИ, власти Китая и Гонконга начали расследование, к настоящему моменту задержаны три представителя руководства строительной компании, которая проводила реновацию комплекса.

