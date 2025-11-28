Число жертв пожара в Гонконге превысило 90 человек

Число погибших в результате пожара в жилом комплексе в китайском специальном административном районе Гонконге увеличилось до 94 человек, сообщило в ночь на пятницу агентство "Синьхуа".

Ранее сообщалось о 65 жертвах, более чем 70 пострадавших и 300 числящихся пропавшими без вести, пишет Интерфакс.

Глава администрации Гонконга Джон Ли сообщил, что огонь "в основном взят под контроль".

Он отметил, что после пожара остро встал вопрос об использовании во время работ бамбуковых строительных лесов, которые широко применяются в Гонконге и способствовали быстрому распространению огня.

Пожар произошел в жилом комплексе Wang Fuk Court в округе Тайпоу в среду. Изначально загорелись бамбуковые строительные леса и строительная сетка, расположенные с внешней стороны одного из зданий. Огонь быстро распространился и вскоре охватил другие дома.

В информации о жилом комплексе говорится, что в нем было почти 2 тыс. квартир, где проживали около 4,8 тыс. человек, в том числе много пожилых людей. Комплекс был построен в 1980-х годах.

По сообщениям СМИ, власти Китая и Гонконга начали расследование, к настоящему моменту задержаны три представителя руководства строительной компании, которая проводила реновацию комплекса.