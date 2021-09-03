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Число погибших в результате наводнений на северо-востоке Соединенных Шатов увеличилось до 45

3 сентября 2021 09:44
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Число погибших в результате наводнений на северо-востоке Соединенных Шатов увеличилось до 45

Число погибших в результате наводнений на северо-востоке Соединенных Шатов увеличилось до 45, сообщил телеканал CNN. Только в штате Нью-Джерси жертвами стали не менее 23 человек. При этом, по данным местных властей, число погибших может вырасти, поскольку многие числятся пропавшими без вести.

Губернатор штата Фил Мерфи заявил, что большинство погибших – это те, кто находились в своих автомобилях, когда на них неожиданно обрушились потоки воды.

Наводнения были вызваны ураганом "Ида", который сопровождался проливными дождями. В среду он привел к масштабным наводнениям в Нью-Йорке, где, по предварительным данным, погибли не менее 12 человек. В городе приостановили работу всех линий метрополитена. Мэр Билл де Блазио заявил, что спасателей ждут сотни человек.

В нескольких штатах страны объявлено чрезвычайное положение, ведутся спасательные и восстановительные работы. На данный момент в США более 1 млн человек остаются без света, свыше 900 тыс. из них – в Луизиане.

"Ида" обрушился на штат в начале этой недели, после чего двинулся на север страны и вызвал наводнения в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут, передает Радио Маяк.

Теги: наводнение погибшие США ЧП

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