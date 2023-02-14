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Число погибших в результате мощного землетрясения в Турции и Сирии превысило 37 тысяч, сообщают спасатели. В ООН предупреждают, что это число может удвоиться.

Поисково-спасательные операции завершены сразу в нескольких турецких провинциях – Латакии и Адана. Спустя неделю после катастрофических подземных толчков спасателям удалось найти и вытащить из-под завалов десятки живых людей.

Ситуацию усложняют погодные условия. По данным метеорологов, на этой неделе в Турции и Сирии ожидается низкая температура. Это создаст дополнительные трудности для выживших, которые остались без крова. Запасы продовольствия в обеих странах на исходе.

Накануне президент Сирии Башар Асад разрешил открыть два дополнительных пограничных перехода на северо-западе страны для доставки гуманитарной помощи в пострадавшие от землетрясения районы.

Российские военные в Сирии продолжают помогать пострадавшим. Участвуют в разборе завалов, доставляют продуктовые наборы. Так, в одну из мечетей города Алеппо сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон привезли две с половиной тонны продуктов питания. Это макароны, мука, говяжья тушенка, пшённая и гречневая крупы. Еду приготовят и развезут по районам, где расположены временные центры размещения пострадавших, пишет Смотрим.