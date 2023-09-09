Число погибших при землетрясении в Марокко выросло до 1037

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Число погибших из-за землетрясения в Марокко возросло до 1037 человек, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на данные Министерства внутренних дел, передает РИА Новости.

"Число погибших в результате землетрясения составляет 1037, еще 1204 ранены", — говорится в сообщении телеканала.

Более 720 пострадавших находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось о 820 жертвах и 672 раненых.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что среди пострадавших при землетрясении нет россиян. По ее словам, посольство в Рабате и Генеральное консульство в Касабланке находятся в постоянном контакте с властями Марокко.

Землетрясение магнитудой 6,9, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), произошло в 80 километрах от Марракеша минувшей ночью. После этого зафиксировали еще несколько толчков магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.

Сейсмологи предупреждают, что афтершоки после землетрясения могут происходить в течение ближайших часов и даже дней.

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