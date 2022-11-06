Число погибших при крушении самолета в Танзании возросло до 19

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Число жертв при крушении пассажирского самолета в Танзании достигло 19, сообщают "Известия" со ссылкой на портал The Citizen в воскресенье, 6 ноября.

«Подтверждено, что 19 человек погибли после того, как самолет Precision Air врезался в озеро Виктория рано утром в воскресенье, 6 ноября, когда самолет готовился к посадке в аэропорту Букобы», — говорится в материале.

Среди погибших — бортпроводники и пассажиры.

Число погибших подтвердил премьер-министр Танзании Кассим Маджалива после того, как прибыл на место аварии в Букобе в воскресенье днем.

Фото: REUTERS/Stringer/"Известия"