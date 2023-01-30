Чемпион мира по фристайлу американец Кайл Смейн погиб под лавиной в Японии

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Американский фристайлист Кайл Смейн погиб в горах Японии в результате схода лавины, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Times.

Трагедия произошла в воскресенье на склонах горнолыжного курорта Хакуба на высоте 2469 м. Смейн и австрийский лыжник, личность которого устанавливается, оказались погребены под снегом во время катания вне трассы. Еще три человека, которые попали под лавину, благополучно спустились с горы. Один из очевидцев рассказал, что сход лавины спровоцировал погибший австриец.

Смейн погиб на 32-м году жизни. В 2015 году он одержал победу на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду в австрийском Крайшберге в дисциплине хафпайп.

Фото: pxhere.com