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ChatGPT-4 стал первым ИИ, который прошел Тест Тьюринга на человечность

29 июня 2024 14:33
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По результатам теста, в котором приняло участие 500 человек, ChatGPT-4 удалось обмануть людей в 54% случаев.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего утверждают, что ChatGPT-4 является первым искусственным интеллектом (ИИ), который прошел Тест Тьюринга. Он направлен на выявление способности ИИ имитировать человеческий интеллект, сообщает iphones.ru со ссылкой на VOI.

По результатам теста, в котором приняло участие 500 человек, ChatGPT-4 удалось обмануть людей в 54% случаев. Люди в ходе эксперимента общались с тремя ИИ-моделями (ChatGPT-4, ChatGPT-3.5 и чат-программой 1960-х годов ELIZA) и одним человеком.

Наглядные итоги:

- ChatGPT-4: 54% случаев
- ChatGPT-3.5: 50% случаев
- ELIZA: 22% случаев

Это означает, что этот ИИ способен притворяться человеком чаще, чем ожидалось из случайных возможностей.

Исследователи отмечают, что эти результаты являются первой эмпирической демонстрацией того, что искусственные системы успешно прошли интерактивный тест Тьюринга на двух персон. Однако они также подчеркивают, что тесты могут отражать способность ИИ подражать или обманывать людей, а не показывать истинный интеллект.

 

Фото:   pxhere.com 

 

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