Британская королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет

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Британская королева Елизавета II умерла на 97 году жизни, сообщил Букингемский дворец, передает РИА Новости.

"Королева мирно скончалась в замке Балморал сегодня днем", — говорится в заявлении.

Ее Величество. Какой запомнилась Елизавета II

Елизавета II, которой в этом году исполнилось 96, стала старейшим монархом в британской истории и первым, кто отметил 70-летний платиновый юбилей правления.

Эпоха ее царствования началась 6 февраля 1952 года, когда 25-летняя Елизавета, жена и мать двоих детей, взошла на престол.

Она не должна была стать королевой: никто и подумать не мог, что ее дядя Эдуард Восьмой отречется от престола.

Когда Елизавета II стала королевой, премьер-министром Великобритании был сэр Уинстон Черчилль, президентом США — Гарри Трумэн, а СССР руководил Иосиф Сталин.

На памяти королевы — убийства Джона Кеннеди и Индиры Ганди, "холодная война", "перестройка", падение Берлинской стены, война Маргарет Тэтчер с профсоюзами и Фолкленды, Афганистан и Ирак, распад СССР, теракты в Нью-Йорке и Лондоне.

Она общалась с президентами и премьерами, вождями и Папами, и собеседники проникались почти подсознательным уважением к ее статусу, облику и манере держаться.

Королева тщательно готовилась к каждой встрече и не раз удивляла собеседников осведомленностью в самых неожиданных вопросах.

В длительности царствования Елизаветы II проявился сам смысл этого правления.

Для британцев королева всегда была чем-то постоянным в переменчивом мире.

Уходили одни премьеры и приходили другие, консерваторы чередовались с лейбористами, а королева оставалась все той же — в идеально сидящем пальто, изящной шляпке и с неизменной сумочкой Launer.

Королева открывала музеи, посещала бездомных, принимала парады, любовалась цветами и восхищалась картинами.

Елизавета II охотно ездила верхом...

...и сама водила машину.

Невозможно говорить о королеве, не упоминая ее далеко не безупречную семью — нескончаемый источник светских новостей.

Самым громким скандалом, за которым следил весь мир, стала история отношений старшего сына королевы, принца Уэльского Чарльза, с Дианой Спенсер.

Но и без этого проблем в семье было немало, забот королеве добавляли все: сестра, муж, дети, внуки.

И на фоне любых ссор и инцидентов, критики и шушуканий за спиной Елизавета должна была улыбаться, пожимать руки и махать с балкона дворца.

Главный вопрос теперь — что будет после королевы? Но это уже другая история.

В Букингемском дворце в четверг заявили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья Елизаветы II и рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением. Позже к королеве прибыли все ее дети.

Елизавета II — старшая дочь короля Георга VI и леди Елизаветы Боуз-Лайон — родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. В 1936 году после вступления отца на престол Елизавета стала наследницей британской короны. Получила домашнее образование, а в 1945 году поступила во вспомогательную территориальную службу — женское подразделение британской армии, по окончании Второй мировой войны имела звание младшего командира.

В 1947 году состоялась свадьба Елизаветы и принца Греческого и Датского Филиппа, который отказался от всех титулов, принял британское подданство и получил титул герцога Эдинбургского. В браке у них родилось четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.

В 1952 году после смерти отца Елизавета II стала королевой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, правителем 15 королевств Содружества и главой самого Содружества, главой Англиканской церкви и главнокомандующим вооруженными силами. Согласно порядку наследования британского престола, следующим главой Великобритании станет ее сын Чарльз, принц Уэльский. В этом году ему исполняется 74 года.

Фото: AFP 2022 / BUCKINGHAM PALACE / РИА Новости