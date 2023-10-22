Более тысячи овец и 200 коз прошло по центру Мадрида в рамках фестиваля животноводства

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Стадо из 1100 овец и 200 коз прошло по центральным улицам Мадрида в рамках традиционного фестиваля отгонного животноводства Trashumancia, который в этому году отметил свое 30-летие, передает корреспондент РИА Новости.

Это необычное зрелище повторяется каждый октябрь, но в 2023 году есть и новшество: впервые направлять стадо овец и коз было поручено женщине - Марити Гонсалес, представительнице одной из старейших гильдий скотоводов королевства, отметившей в этом году 750-летие.

С раннего утра сотни местных жителей и туристов сопровождали парад. Все желающие запечатлели на свои мобильные телефоны пастухов, пастушек и их животных, которые на один день вытеснили автомобили с центральных улиц испанской столицы. Толпы людей увеличивались по мере того, как стадо проходило через районы в самом центре города.

Фестиваль Trashumancia стал традицией жителей Мадрида после того, как в 1994 году были организованы первые празднования в честь исторически важного для Испании сельскохозяйственного сектора. Основная цель мероприятия заключается в защите и продвижении экстенсивного выпаса скота, который оказывает позитивное влияние на сохранение биоразнообразия и борьбу с изменением климата.

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