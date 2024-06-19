Более 550 паломников погибли в Мекке во время хаджа из-за 52-градусной жары

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В Саудовской Аравии во время хаджа около 550 паломников из исламских стран погибли в результате жары.

О жертвах среди паломников сообщило агентство France-Presse, ссылаясь на источники в дипломатических кругах. Как отмечается, тела погибших доставлены в один из крупнейших моргов Мекки. Из общего числа умерших 323 – граждане Египта.

В текущем году температура воздуха в Мекке в период хаджа достигает почти 52 градусов по Цельсию, передает ТАСС. Жара или давка часто становятся причинами гибели паломников.

По данным France-Presse, в Мекке насчитывается свыше 1,8 миллиона паломников.

Хадж – паломничество к святым местам в Мекке в Саудовской Аравии, связанным с жизнью пророка Мухаммеда. Каждый мусульманин, если ему позволяют возможности, обязан совершить хадж. В 2024 году паломничество проходит в период с 14 по 19 июня, пишет Смотрим.