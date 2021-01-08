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Bloomberg: выпускающая машины для выборов фирма подала иск к экс-адвокату штаба Трампа

8 января 2021 21:38
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Истцы требуют от Сидни Пауэлл выплатить компенсацию в размере $1,3 млрд.

Компания Dominion, выпускающая электронные машины и программное обеспечение для голосования, подала судебный иск к адвокату Сидни Пауэлл, которая ранее представляла интересы избирательного штаба президента США Дональда Трампа, передает ТАСС. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

Истцы требуют от Пауэлл выплатить компенсацию в размере $1,3 млрд, поскольку ранее она заявляла о причастности Dominion к фальсификациям на выборах.

Пауэлл настаивала на том, что спецслужбы Ирана и Китая якобы могли внедрить своих агентов в Dominion, чтобы помочь на выборах демократу Джозефу Байдену. Кроме того, Пауэлл утверждала, что компания якобы была основана с помощью средств Венесуэлы для проведения манипуляций на выборах в пользу кандидата от демократов Джозефа Байдена. В компании Dominion подчеркнули, что ей был нанесен серьезный ущерб из-за распространения таких утверждений.

Пауэлл ранее выполняла обязанности адвоката избирательного штаба республиканца. В этот период она, в частности, выступала с предположением, что Венесуэла организовала заговор для фальсификации выборов в Соединенных Штатах с использованием электронного оборудования для подсчета голосов. Как сообщал портал Axios, в связи с этим в Белом доме обсуждалась возможность издания специального исполнительного указа о принудительном изъятии машин для голосования и их изучения под руководством Пауэлл. Впоследствии штаб республиканца принял решение дистанцироваться от нее как от своего представителя.

Ранее представители Dominion заявили, что обвинят в клевете юрисконсультов Белого дома и адвокатов действующего президента США. Руководство фирмы не исключило, что иск может быть подан и к самому Трампу.

В США 3 ноября 2020 года состоялись всеобщие выборы. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. Его инаугурация намечена на 20 января. Трамп продолжает заявлять о фальсификациях на выборах.

 

Фото:  pixabay

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