Bloomberg по ошибке сообщил о «вторжении РФ на Украину»

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В пятницу, 4 февраля, на сайте Bloomberg появился заголовок "Россия вторглась на Украину". Спустя некоторое время американское агентство признало свою ошибку и удалило провокационную публикацию.

"Мы готовим заголовки ко множеству сценариев, и заголовок "Россия вторглась на Украину" был случайно опубликован на нашем сайте около 16:00 по времени восточного побережья, - говорится в сообщении агентства. - Мы глубоко сожалеем об этой ошибке".

В Bloomberg также добавили, что в настоящее время идет расследование обстоятельств случившегося.

В странах Запада и на Украине в последнее время все чаще звучат заявления о якобы возможном вторжении РФ на украинскую территорию. При этом подобные заявления не имеют под собой никаких доказательств. В Кремле назвали такие информационные вбросы пустым и не имеющим никаких оснований нагнетанием напряженности. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не исключает возможность провокаций с целью оправдать такие заявления, предупредив при этом, что любые попытки силового решения кризиса на востоке Украины будут иметь серьезные последствия, сообщает РГ.