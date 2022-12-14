Беременная китаянка спрятала в животе 200 процессоров Intel и 9 айфонов, чтобы не платить на таможне

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Китайская таможня поймала контрабандистку, которая пыталась провезти через границу процессоры Intel и айфоны.

Женщина из китайского города Чжухай (провинция Гуандун, Китай) попала на территорию страны из Макао через порт Гунбэй. Там-то её и остановили таможенники. Они заметили, что для беременной у женщины «слишком нормальная осанка», пишет iphones.ru.

Она сказала, что примерно на 5 или 6 месяце беременности, но живот для этого срока был аномально большим. Проверка выявила силиконовую накладку. Под ним-то и прятались 202 процессора Intel и 9 айфонов, закрепленные клейкой лентой.