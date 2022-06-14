Белый дом подтвердил намерение Байдена баллотироваться на второй срок

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фициальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила намерение действующего президента США Джо Байдена баллотироваться на второй срок на выборах в 2024 году.

"Что я могу сказать, это то, что президент неоднократно говорил, что планирует баллотироваться в 2024 году… Все, что я могу сказать, что президент намерен делать то, что президент планирует делать", — сказала Жан-Пьер в эфире телеканала CNN.

Пресс-секретарь Белого дома отвергла заявления, которые содержались в ранее опубликованном материале газеты New York Times о том, что проблемой для выдвижения на второй срок у действующего 79-летнего президента якобы является его возраст. Жан-Пьер добавила, что в американской администрации не фокусируются на этом вопросе, а президент сосредоточен на работе для жителей США и улучшении их жизней, сообщает РИА Новости.