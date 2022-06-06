Байден объявил режим ЧС из-за угрозы нехватки электромощностей

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Президент США Джо Байден задействовал закон о производстве продукции военного назначения для расширения производства внутри страны компонентов для солнечных батарей, а также отменил действие пошлин на ввоз солнечных батарей из ряда стран Юго-Восточной Азии. Об этом говорится в распространенных в понедельник документах Белого дома, передает ТАСС.

В них отмечается, что закон задействован "с целью ускорения внутреннего производства технологий чистой энергетики, в том числе компонентов солнечных батарей". "В частности, президент дает распоряжение министерству энергетики использовать закон о производстве продукции военного назначения для того, чтобы быстро расширить производство в Америке пяти ключевых технологий в области чистой энергетики: элементов солнечных панелей, таких как фотоэлектрические модули и компоненты модулей, средств теплоизоляции зданий, тепловых насосов <...>, оборудования для производства и использования чистого <...> топлива, в том числе электролизеров, топливных элементов и связанных с ними металлов платиновой группы, а также критически важной энергосетевой инфраструктуры, такой как трансформаторы".

В распространенном одновременно указе Байдена также говорится, что американский лидер объявляет "о чрезвычайной ситуации в связи с угрозами в отношении наличия достаточных возможностей для генерации электроэнергии с целью удовлетворения потребительского спроса". Американский лидер распорядился в связи с этим временно отменить действие пошлин на ввоз солнечных батарей из ряда стран Юго-Восточной Азии. В документах отмечается, что распоряжение Байдена облегчит внутри США возможность производить солнечные батареи за счет расширения доступа к компонентам из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама, поскольку "эти компоненты смогут быть импортированы без определенных пошлин в течение 24 месяцев". Это делается, чтобы "у США был доступ к достаточному объему солнечных модулей с целью восполнить потребности в генерации электроэнергии в период, пока идет наращивание производства внутри страны".

"Все вместе эти действия будут стимулировать производство внутри страны, <...> позволив также снизить затраты на электроэнергию для семей", - отмечается в заявлении пресс-службы. Как утверждают в Белом доме, "с более мощным арсеналом чистой энергетики Соединенные Штаты могут быть еще более надежным партнером для своих союзников, в особенности" в условиях российский специальной военной операции на Украине.

Фото: AP Photo/Patrick Semansky/ТАСС