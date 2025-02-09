Астрофизики РАН предупредили об опасности магнитной бури 10 февраля

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По данным астрофизиков Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, 9 и 10 февраля будет повернуто к Земле областью, где находится большая корональная дыра, пишет Ура.ру.

Корональными дырами называют участки в солнечной короне, где отмечается пониженная температура и плотность плазмы. Подобные дыры становятся источником сильного солнечного ветра, который способен вызвать возмущения в магнитосфере Земли. В зоне действия огромной корональной дыры планета будет находиться всю следующую неделю, стартующую с 10 февраля.

Ученые предполагают, что возмущения в магнитосфере Земли начнутся в полночь 10 февраля. До шести утра они будут незначительными, но затем усилятся и превратятся в магнитную бурю. Она продлится ориентировочно до полудня.

Вероятность магнитной бури оценивают в 56%. Это значит, что шансы на то, что геомагнитная активность не перейдет границ разумного, сохраняются. По мнению специалистов, магнитная буря 10 февраля будет слабой.

Магнитная буря, которая может произойти 10 февраля, станет первой в этом месяце. До этого астрофизики фиксировали только всплески активности, которые пришлись на 1 и 2 февраля. С 3 по 9 февраля геомагнитная обстановка была спокойной.

По предварительным данным, 11 февраля ученые продолжат регистрировать возмущения в геомагнитной сфере, но их интенсивность будет недостаточной для того, чтобы говорить о магнитной буре. Но астрофизики предупреждают, что корональная дыра и ее активность еще могут внести поправки в космическую погоду.

Судя по 27-дневному прогнозу, в остальные дни февраля магнитосфера будет пребывать в спокойном состоянии. Исключением станут только 27-28 февраля, когда возможны возмущения.