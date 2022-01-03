астероид диаметром 400 метров приблизится к Земле

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Эксперты предупредили об опасном приближении к Земле астероида Апофис весной 2029 г. Об этом рассказали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), который входит в структуру МЧС, передает «РИА Новости».

Объект диаметром почти 400 м и весом около 27 млн т подлетит к Земле на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники. Специалисты считают, что астероид приблизится к Земле 13 апреля. В прогнозе ВНИИ ГОЧС говорится, что сила землетрясения в радиусе 10 км от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, а скорость ветра окажется не менее 790 м в секунду.

Позднее в пресс-службе МЧС России сообщили ТАСС, что ведомство не давало прогноз об угрозе планете со стороны астероида.

«МЧС России не имеет отношения к прогнозу о смертельном астероиде. Все разработки, которые, вероятно, существуют, не имеют отношения к спасательному ведомству. Предположения такого характера могут делать ученые, которые изучают космос», — сказали в пресс-службе.

Источник агентства также заявил, что изучение астероида Апофис относится к 2013 г., а в последние годы ученые говорили, что объект не опасен.

Фото: pixabay.com.