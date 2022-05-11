Apple объявила о прекращении производства плеера iPod

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Американская корпорация-производитель техники Apple объявила о прекращении производства iPod спустя более 20 лет после выпуска первого музыкального девайса. Устройства будут продаваться до тех пор, пока не закончатся запасы, следует из заявления, опубликованного 10 мая на сайте компании.

В тексте также указано, что изначально iPod разрабатывался как устройство, через которое можно было слушать музыку, но на сегодняшний день эта функция присутствует во всей продукции Apple. Таким образом, спрос на iPod стал очень низким.

«Сегодня возможность вывести свою музыкальную библиотеку в мир интегрирована во всю линейку продуктов Apple — от iPhone и Apple Watch до iPad и Mac — наряду с доступом к более чем 90 млн песен и более чем 30 тыс. плейлистов, доступных через Apple Music», — заявили в компании.

В 2019 году Apple впервые за четыре года перевыпустила плеер iPod. Ажиотажа новинка не вызвала, пишут "Известия".