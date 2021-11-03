Антонов заявил, что каналы общения между Россией и США постепенно восстанавливаются

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Российско-американские каналы общения постепенно восстанавливаются, передает ТАСС.

"На сегодняшний день у нас установились деловые отношения по линии советов безопасности, разумеется, никогда мы не прекращали контакты по линии МИД. Буквально две недели назад здесь (в Вашингтоне) побывала большая делегация под руководством вице-премьера Алексея Оверчука, которая провела различные встречи с представителями разных структур США. Начальник Генштаба, генерал армии Герасимов встречался со своим коллегой в Хельсинки, - сказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала "Россия-24". - Все это говорит о том, что постепенно воссоздаются, восстанавливаются каналы общения между двумя государствами".

Посол отметил, что главное, чтобы эти контакты привели к конкретным результатам в улучшении взаимоотношений между странами.

"Ведь проблем огромное количество. Первая - это коронавирус, который внес изменения в нормальную жизнь россиян, американцев и граждан по всему миру. Вторая - изменение климата, которое сейчас обсуждается в Глазго. Нам, разумеется, нужны, мы заинтересованы в установлении прагматичных, деловых и предсказуемых отношениях с США", - подчеркнул Антонов.

Вместе с тем США не поддержали предложение РФ по обнулению всех существующих дипломатических ограничений, сообщил Антонов.

По словам Антонова, без урегулирования этих проблем выстроить нормальные отношения между двумя странами будет невозможно. "У меня такое ощущение, что некоторые здесь, в Вашингтоне, исходят из того, что нам нужны предсказуемо плохие отношения в этой области. Разумеется, с такой постановкой вопроса мы не можем согласиться", - подчеркнул посол. По его словам, сложившиеся трудности отражаются на повседневной жизни российских дипломатов.

Информационная безопасность

США ответили на часть запросов России в сфере информационной безопасности, но ряд вопросов по-прежнему игнорируется, сказал Антонов.

Дипломат отметил, что для установления доверия между РФ и США в этой сфере необходимо время, но "маленькие, ощутимые" результаты такого взаимодействия уже имеются. "Могу сказать, что по линии Белого дома официально звучит позитивная оценка тех контактов, которые происходят между Россией и США в этой области", - подчеркнул Антонов.

Спецслужбы России и Соединенных Штатов установили хороший контакт в сфере информационной безопасности, Москва пользуется наводками Вашингтона в этой области, сообщил Антонов.

Тем не менее, как указал Антонов, американцы пытаются сузить взаимодействие с РФ в этой области, ограничившись только борьбой с вирусами-вымогателями. "Но тем не менее, это шаг в правильном направлении. Мы исходим из того, что сотрудничество в этой области позволит нам вывести взаимодействие в области международной информационной безопасности на новый уровень", - отметил он.

Экономические санкции

Вероятность объявления новых экономических санкций США против России существует, заявил Антонов.

"Нельзя сказать о том, что вероятности объявления [экономических] санкций против России нет на сегодняшний или на завтрашний день, такая вероятность, она существует", - сказал посол РФ.

"Американцы на международных экономических рынках навязывают свои подходы, известна ситуация с "Северным потоком[-2]", - отметил он. Посол России в США добавил, что российские предприятия научились работать в таких условиях. "Российские фирмы <…> находят лакуны, где можно взаимодействовать, не нарушая американские законы, сотрудничать вместе с американскими коллегами", - заметил Антонов.

Деловое сообщество

Американское деловое сообщество хочет сотрудничать с РФ, но ему не нравится непредсказуемость политики администрации США, сообщил Антонов.

По словам дипломата, американский бизнес не хочет уходить из России, ведь правительство РФ создало благоприятные условия для функционирования их бизнеса.

Антонов подчеркнул, что Россия выступает за развитие контактов между бизнесменами двух стран и неоднократно напоминали коллегам в США о важности создания так называемого делового Консультативного совета между Россией и США.

"Американцы хотят продолжать сотрудничать с нами, они являются главными участниками различного рода мероприятий, которые мы устраиваем на территории РФ. Мы поддерживаем с ними самые плотные контакты и готовы оказывать им содействие в этой работе", - подчеркнул дипломат.

Фото: "Известия"/Кристина Кормилицына