Американский инженер-любитель создал самый быстрый в мире дрон

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Американский инженер-любитель Райан Ладеманн создал самый быстрый в мире дрон XLR V3 и попал в Книгу рекордов Гиннесса, пишет iphones.ru, со ссылкой на New Atlas.

Во время первых полетов XLR V3 развивал максимальную скорость 414 км/ч. Но редакторы Книги рекордов Гиннесса зафиксировали среднюю скорость полета, она составила рекордные 360,503 км/ч.

Чтобы достичь таких показателей, квадрокоптер должен был пролететь в одну сторону, а затем в другую на той же высоте, чтобы свести к минимуму любую помощь ветра.

XLR V3 весит всего 490 граммов и не похож на привычные квадрокоптеры. Для улучшения аэродинамики мотор, батарея и остальные компоненты расположены друг над другом в форме маленькой ракеты.

Дрон поднимается в воздух вертикально, но во время полета перемещается в горизонтальное положение.

Изобретатель начал увлекаться созданием дронов в 2016 году. На постройку XLR V3 он потратил $400, большая часть из которых ушла на покупку комплектующих. Детали корпуса были напечатаны на 3D-принтере.

Фото: ru.freepik.com