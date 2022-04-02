Актер Уилл Смит добровольно вышел из состава американской киноакадемии после скандала на "Оскаре"

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Актер Уилл Смит добровольно вышел из состава американской Академии кинематографических искусств и наук после того, как во время церемонии вручения премии "Оскар" ударил по лицу комика Криса Рока. Смит заявил, что готов понести любое наказание, которое совет управляющих сочтет уместным, пишет журнал "Вэрайети".

Ранее киноакадемия начала дисциплинарное разбирательство в отношении актера. На 18 апреля намечено заседание совета управляющих Академией, на котором могут быть приняты меры в отношении Смита. В частности, сообщалось, что может быть приостановлено или аннулировано его членство в киноакадемии, а также применены другие санкции.

Уилл Смит в минувшее воскресенье в прямом эфире ударил Криса Рока по лицу и нецензурно высказался в его адрес, отреагировав таким образом на неудачную шутку про свою жену Джаду Пинкетт-Смит. Позже актер публично извинился перед комиком. Тот до сих пор не предъявлял Смиту обвинений, передает Радио Маяк.