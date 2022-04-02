Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области подорожают хлебобулочные изделия
В Самарской области подорожают хлебобулочные изделия
В Самаре на Волге судно на воздушной подушке сломалось
СМИ: В Самаре на Волге судно на воздушной подушке сломалось
В Чапаевске в ДТП пострадали трое девушек-подростков
В Чапаевске в ДТП пострадали трое девушек-подростков
Актер Уилл Смит добровольно вышел из состава американской киноакадемии после скандала на "Оскаре"
Актер Уилл Смит добровольно вышел из состава американской киноакадемии после скандала на "Оскаре"
Самарец пытался продать украденные колбасу и алкоголь
Самарец пытался продать украденные колбасу и алкоголь
состоялся Областной форум «Время наших возможностей»
Состоялся Областной форум «Время наших возможностей»
Геннадий Котельников: "Нет силы, способной нас остановить или победить"
Геннадий Котельников: "Нет силы, способной нас остановить или победить"
В Сергиевском районе директор автостоянки сдал чужую машину на разбор
В Сергиевском районе директор автостоянки сдал чужую машину на разбор
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.43
0.02
EUR 92.15
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
В этом сезоне первая игра «Кубок КВН городов Самарской области» пройдет в Новокуйбышевске
Полицейские провели в регионе профилактическое мероприятие «Семья»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Актер Уилл Смит добровольно вышел из состава американской киноакадемии после скандала на "Оскаре"

2 апреля 2022 12:46
176
Актер Уилл Смит добровольно вышел из состава американской киноакадемии после скандала на "Оскаре"

Актер Уилл Смит добровольно вышел из состава американской Академии кинематографических искусств и наук после того, как во время церемонии вручения премии "Оскар" ударил по лицу комика Криса Рока. Смит заявил, что готов понести любое наказание, которое совет управляющих сочтет уместным, пишет журнал "Вэрайети".

Ранее киноакадемия начала дисциплинарное разбирательство в отношении актера. На 18 апреля намечено заседание совета управляющих Академией, на котором могут быть приняты меры в отношении Смита. В частности, сообщалось, что может быть приостановлено или аннулировано его членство в киноакадемии, а также применены другие санкции.

Уилл Смит в минувшее воскресенье в прямом эфире ударил Криса Рока по лицу и нецензурно высказался в его адрес, отреагировав таким образом на неудачную шутку про свою жену Джаду Пинкетт-Смит. Позже актер публично извинился перед комиком. Тот до сих пор не предъявлял Смиту обвинений, передает Радио Маяк.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самарской области усиливают меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях санкционной политики стран Запада
2 апреля 2022  10:34
В Самарской области усиливают меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях санкционной политики стран Запада
390
В Самаре обсудили ход подготовки к весенним полевым работам и риски, связанные с введением несправедливых санкций в отношении России.
1 апреля 2022  18:44
Дмитрий Азаров поручил ввести в оборот 110 тысяч гектаров неиспользуемой пашни
519
В Самарской области объявлен единый день вакцинации от ковида
1 апреля 2022  13:36
В Самарской области объявлен единый день вакцинации от ковида
402
Самарцам: телефон горячей линии военного комиссариата по старту ежегодной призывной кампании
1 апреля 2022  12:16
Самарцам: телефон горячей линии военного комиссариата по старту ежегодной призывной кампании
413
Пройдет голосование, какие самарские общественные пространства преобразят уже в следующем году
1 апреля 2022  11:29
Пройдет голосование, какие самарские общественные пространства преобразят уже в следующем году
415
Весь список