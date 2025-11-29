Африка начала раскалываться на две части

Африка разделяется на две части – и, согласно новому исследованию, этот раскол, вероятно, начался десятки миллионов лет назад. Изучая магнитные данные, ученые из Кильского университета обнаружили свидетельства геологического разделения, начавшегося между Африкой и Аравией. Когда-то эти два массива суши были соединены, как две части пазла, но постепенные процессы привели к их разделению. И это разделение распространяется по Африке с северо-востока на юг, как молния на куртке, сопровождаясь вулканизмом и сейсмической активностью.

К тому времени, когда раскол завершится, возможно, через пять-десять миллионов лет, Африка будет состоять из двух массивов суши, пишет Daily Mail. На западе будет большая территория, включающая большинство африканских стран, таких как Египет, Алжир, Нигерия, Гана и Намбия. В то же время, меньшая территория на востоке будет включать Сомали, Кению, Танзанию, Мозамбик и значительную часть Эфиопии.

"Эти находки дают уникальную возможность взглянуть на то, как наша планета постоянно меняется и смещается прямо у нас под ногами, - комментирует профессор Питер Стайлс, геолог из Кильского университета.

Считается, что когда Африка разделится на миллионы лет, пропасть протянется по всей длине этого разлома, разделяя огромные водоемы в Восточной Африке, такие как озера Малави и Туркана, пишет МК.