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Абрау-Дюрсо признали лучшим винным курортом мира на II Глобальном саммите в китайском городе Яньтае, сообщили в Министерстве курортов, туризма и сохранения олимпийского наследия Краснодарского края.

Абрау-Дюрсо признан лучшим винным курортом мира. <…> Награду за лучшую международную практику энотуризма — GWTO Award — вручили в рамках II Глобального саммита в китайском Яньтае. <…> Международная награда свидетельствует о том, что Абрау-Дюрсо может гордиться не только рекордами по числу гостей, но и всемирным признанием в среде специалистов", — отметили в пресс-службе.

Мероприятие провела Всемирная организация винного туризма (GWTO). Курорт Абрау-Дюрсо соревновался с винодельнями из Италии, Испании, Португалии, Уругвая, Чили и Аргентины, пишет РИА Новости.