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90-летний мужчина побывал в космосе

22 мая 2024 11:59
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90-летний мужчина побывал в космосе

Первый чернокожий кандидат в астронавты, который так и не полетел в космос более полувека назад, наконец смог это сделать. Как пишет New York Post, 90-летний Эд Дуайт подобрался к границам космоса на коммерческом рейсе компании Blue Origin.

Дуайт был пилотом ВВС, когда президент США Джон Кеннеди выдвинул его кандидатуру для первого корпуса астронавтов NASA. К сожалению, Дуайта не выбрали на эту роль в 1963 году, но в этом году он наконец подобрался максимально близко к космосу, пишет sevastopol.su.

Ракета вылетела из штата Техас и без происшествий долетела до границы между атмосферой Земли и космосом, но, как и планировалось, не достигла орбиты. Дуайт таким образом стал самым старым человеком, который временно покинул атмосферу Земли.

Сам пожилой мужчина заявил, что этот полёт произвёл на него необычайное впечатление: по его словам, 10 минут в космосе «изменили его жизнь».

«Я думал, что мне это не нужно. Но теперь я понял, как сильно ошибался. Я в восторге», — рассказал Дуайт, когда вышел из приземлившейся капсулы.

Это был седьмой запуск ракет Blue Origin с туристами на борту: их пришлось остановить после несчастного случая в 2022 году, в результате которого не было пострадавших.

В первом за долгое время полёте с людьми приняли участие шесть человек: Дуайт, четыре бизнесмена из США и Франции, а также один бухгалтер на пенсии. Цены на билеты не сообщаются, но известно, что за Дуайта заплатила некоммерческая организация Space for Humanity.

Первым чернокожим космонавтом, который всё же побывал в космосе в традиционном понимании, стал кубинец африканского происхождения Арнальдо Тамайо Мендес. В рамках советской программы «Интеркосмос» он в 1980 году провёл семь суток в космосе на корабле «Союз-38». Первый же астронавт афроамериканец из США побывал в космосе лишь в 1983 году: им стал Гайон Стюарт Блуфорд.

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