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71 российский гражданин уволен из посольства Чехии в Москве

26 мая 2021 10:53
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71 российский гражданин уволен из посольства Чехии в Москве

71 российский гражданин уволен из посольства Чехии в Москве в рамках сокращения дипмиссии на паритетных началах. Об этом со ссылкой на МИД республики сообщает РИА Новости.

До конца мая будет уволено еще восемь человек. Таким образом, общее число сокращенных работников достигнет 79. С соответствии с решением Москвы работать на чешское посольство останутся 19 россиян.

Ранее сообщалось, что представители посольства России, сокращаемого на паритетных началах с чешской стороной, покинут Прагу 29 и 31 мая.

Отношения Москвы и Праги осложнились после того, как Чехия обвинила Россию в причастности к взрывам семилетней давности на складе боеприпасов во Врбетице. В итоге из Чехии выслали 18 российских дипломатов.

Москва в ответ объявила персона нон грата 20 работников чешского посольства. Позднее стало известно, что Россия и Чехия уравняют число сотрудников в посольствах.

Теги: посольство Чехия

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