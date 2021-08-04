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Россиян среди погибших и пострадавших при столкновении поездов в Чехии нет. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Праге Николай Брякин.

Авария произошла на юго-западе страны. В результате столкновения двух поездов погибли два человека, более 30 пострадали. Семеро находятся в критическом состоянии.

В качестве причин рассматривается сбой в работе железнодорожной техники. Не исключена версия, что авария произошла из-за невнимательности одного из машинистов, который не реагировал на красный свет семафора.