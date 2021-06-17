Премьер Чехии заявил, что Чехия должна наладить новые отношения с Россией

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Чехия должна наладить новые отношения с РФ, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш в интервью радиостанции "Частота 1", передает РИА Новости.

"Господин (глава МИД Чехии Якуб) Кулганек сейчас организует такую встречу с оппозицией, позвал все парламентские партии и движения, чтобы узнать их мнение. Несомненно, мы должны наладить новые отношения (с Россией). Я хочу сказать, что Чехия – суверенная страна, никто не имеет право вмешиваться в нашу внутреннюю политику, влиять на выборы. Было бы неплохо об этом поговорить в рамках всего парламента. А на основании этого и совместно действовать", - заявил Бабиш.

Отвечая на вопрос, не должны ли Чехия и РФ по примеру недавней встречи глав США и России обсудить имеющиеся проблемы в ходе двусторонних переговоров с глазу на глаз, премьер заметил: "Несомненно".

Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы. Премьер Чехии призвал наладить новые отношения с Россией.

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий