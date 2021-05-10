В Совфеде ответили на требование Чехии о компенсации за взрыв во Врбетице

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Доказательства причастности России к взрывам во Врбетице должны быть предоставлены до начала любых разговоров о компенсации. Так член комитета по экономической политике Совета Федерации Игорь Морозов в разговоре с РБК отреагировал на требования чешских властей к России о выплате компенсации за ущерб после взрыва в Врбетице в 2014 году.



«Для того чтобы что-то требовать, Чехия сначала должна предъявить неопровержимые доказательства, которые будут перепроверены российской стороной. Только после этого появится предмет обсуждения», — сказал сенатор.



По мнению Морозова, таких доказательств нет, а властям Чехии известно, что взрыв связан только с болгарской фирмой и чешскими партнерами, которые хранили на своей территории эти боеприпасы.



Он отметил, что США совместно с Великобританией продолжают оперировать сценарием давления на Россию.



«Есть известная украинская пословица: «что бы ни происходило в украинской семье, во всем виновата невестка». Тут приблизительно такая же ситуация — что бы ни случилось в Европе, они во всем обвиняют Россию», — сказал он.





Фото: Vladimir Prycek / CTK / Global Look Press / РБК