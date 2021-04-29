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Песков: Россия не будет терпеть отношение, демонстрируемое Чехией и Болгарией

29 апреля 2021 14:57
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Желание РФ быть в добрых отношениях не хотят воспринимать ни в США, ни в Европе.

Россия не будет терпеть отношение, демонстрируемое Чехией и Болгарией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью программе "Большая игра", фрагмент которой был показан в четверг на Первом канале, передает ТАСС.

"То, что сейчас творят чехи, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой так называемой пресловутой солидарности присоединяются прибалты и другие. Мы этого уже не терпим. И мы четко это демонстрируем. И, как сказал [президент России Владимир] Путин, так будет теперь дальше" - сказал представитель Кремля.

По его словам, США и страны Европы упорно не хотят воспринимать желание России быть с ними в добрых отношениях. 

"Главное все-таки - это желание России быть в добрых отношениях. Эту первую часть и основной посыл президента Путина почему-то упорно не хотят слышать - ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в [других] европейских столицах", - отметил Песков.

 

Фото:   ТАСС

Теги: Россия Чехия

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