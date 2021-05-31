Чехия призывает Россию перестать применять к ней термин "недружественное государство"

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Правительство Чехии призывает власти России перестать применять к ней термин "недружественное государство". Как заявили в понедельник в МИД республики, это будет способствовать снижению напряженности в двусторонних отношениях, передает ТАСС.

"В интересах снижения напряженности во взаимных отношениях Чехия призывает РФ отказаться от обозначения республики и других государств странами, которые проводят недружественные действия к России, и отменить связанные с этим меры", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД страны.

В нем также приводятся слова министра иностранных дел Якуба Кулганека.

"Без этого шага (отказа от обозначения недружественным государством - прим. ТАСС) мы едва ли сможем вернуться к стандартной дипломатической коммуникации и начать думать о возможности полной нормализации взаимных отношений. Следует напомнить, что шаги, связанные с созданием списка недружественных стран, считаем противоречащими Венской конвенцией о дипломатических сношениях [от 1961 года]", - подчеркивает министр.

14 мая на официальном портале правовой информации был опубликован утвержденный российским правительством перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только США и Чехия.

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля, когда власти Чехии выступили с утверждением о причастности Москвы к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице на востоке республики в 2014 году.