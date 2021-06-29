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В Совете Федерации назвали условие исключения Чехии из списка недружественных стран

29 июня 2021 17:24
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Для того чтобы Россия исключила Чехию из списка недружественных стран, необходимы шаги именно со стороны Праги.

Для того чтобы Россия исключила Чехию из списка недружественных стран, необходимы шаги именно со стороны Праги. Об этом во вторник, 29 июня, заявил «Известиям» первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Чехия и Россия достаточно плотно сотрудничали в нулевые годы. Но что касается нынешнего времени, то нам, для того чтобы исключить Чехию из списка недружественных стран, нужны шаги именно с чешской стороны. Они только вчера заявили, что Россия должна заплатить €25 млн за взрывы и пожар на военных складах, к которым мы не имели отношения в принципе. Недаром [представитель МИД РФ] Мария Захарова назвала это вымогательством — нет решения суда, нет доказательств, а Россия за что-то должна платить», — сказал он.

По мнению сенатора, так дружественные страны себя не ведут. Поэтому Чехия пока остается в списке стран, которые Россия таковыми не считает, добавил Джабаров.

Накануне спикер чешского сената Милош Выстрчил заявил «Известиям» что Москве и Праге необходимо выводить отношения из тупика. При этом в Чехии первых шагов ждут именно от российской стороны.

По мнению политика, раз Россия внесла Чехию в список недружественных стран, а не наоборот, то и первый шаг должен исходить от Москвы.

В Москве придерживаются принципиально иной точки зрения. Как заявил, отвечая на вопрос «Известий», замглавы МИД РФ Александр Грушко, именно Чехия должна «отказаться от тех способов ведения дел, которых она придерживается».

 

Фото: «Известия»/Дмитрий Коротаев

Теги: выход из тупика СФ Чехия

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