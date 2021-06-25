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Около 300 человек пострадали из-за торнадо в Чехии

25 июня 2021 13:00
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Около 300 человек пострадали из-за торнадо в Чехии

В результате торнадо на юго-востоке Чехии пострадали 300 человек. Об этом сообщило Чешское телевидение в пятницу, 25 июня.

Стихия обрушилась на районы городов Бржецлав и Годонин в Южноморавском крае вечером в четверг, 24 июня. В результате 32 тыс. семей остались без электричества, пишет телеканал «360».

Уточняется, что больница в городе Годонин, рядом с которым торнадо разрушило семь сел, оказала помощь 200 пострадавшим, в том числе детям и подросткам, пишет НСН. Три человека погибли.

В двух регионах страны был объявлен режим ЧС, пишет телеканал «Звезда». На помощь Чехии в борьбе с последствиями торнадо были направлены австрийские спасатели, врачи и санитарные вертолеты. Медучреждения Австрии также были приведены в состояние повышенной готовности на случай необходимости приема раненых из Чехии.

Известно, что под разрушенными зданиями всё еще находятся люди, ведутся спасательные мероприятия, пишет RT.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал случившееся трагедией. Он отметил, что торнадо нанес большой материальный ущерб региону. Бабиш вылетит на место случившегося сразу после саммита ЕС.

Чешские метеорологи прогнозируют грозы с проливными дождями, порывами ветра около 90 км/ч или градом в четверг вечером и ночью. Высокий уровень опасности распространяется на всю страну, за исключением Карловых Вар, Усти-над-Лабем и некоторых частей Либерецкого региона, сообщают "Известия".

Фото: Pixabay.com

Теги: торнадо Чехия

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