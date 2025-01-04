4 января Солнце и Земля сблизятся на минимальное расстояние

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В субботу, 4 января, дистанция между Солнцем и Землей сократится до минимума. Об этом РИА Новости сообщили в Московском планетарии.

По словам астрономов, для жителей нашей планеты Солнце будет наблюдаться как самое большое светило в 2025 году.

"Четвертого января – Земля в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца, это позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2025 году", – отмечается в сообщении.

Кроме того, в Московском планетарии рассказали, что наступивший год приготовил землянам сюрприз в виде двух лунных и двух солнечных затмений. Согласно подсчетам астрономов, лунные можно будет увидеть 14 марта и 7 сентября, а солнечные – 29 марта и 21 сентября.