В Самарской области создано министерство туризма

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Соответствующее постановление подписал Губернатор Дмитрий Азаров. Министром назначен Артур Абдрашитов. Ранее он возглавлял департамент туризма, входивший в структуру министерства культуры. Основными задачами регионального министерства туризма станут реализация государственной политики в туристической сфере, разработка стратегии развития отрасли, работа по созданию туристической инфраструктуры и популяризации внутреннего туризма.

«Туризм – одно из самых перспективных и недооцененных направлений развития нашего региона. Мы заинтересованы в том, чтобы люди приезжали в наш регион и увозили отсюда впечатления и память о нашей прекрасной земле, о доброжелательных людях, которые здесь живут, - отметил Губернатор, подчеркнув важность решения о создании министерства туризма на территории региона. – Мы создали министерство туризма, понимая, что эта отрасль имеет нераскрытый потенциал на территории нашего региона. Региона, который всегда считался индустриальным, промышленным. Помимо того, что это возможность придать новый импульс развития нашим знаковым местам и достопримечательностям, мы видим сегодня, что это и колоссальный сектор экономики, который будет увеличивать свой вклад в опережающее развитие региона».

Сегодня Самарская область входит в десятку самых популярных туристических направлений в России. Количество туристов, приезжающих в регион, растет с каждым годом. Если в 2019 году в Самарской области побывали 1,243 млн туристов, то уже в прошлом году эта цифра увеличилась до 1,710 млн человек. Только в первом квартале 2022 года на территории региона отдохнули 529 тысяч туристов, что на 91% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. При этом география туристического потока с каждым годом расширяется: полюбоваться красотами Самарского края приезжают гости со всей России и из других стран. Растет не только число туристов, увеличивается их вклад в региональную экономику.

Повышение туристической привлекательности региона – закономерно: Самарская область – это не только живописная природа, более 200 особо охраняемых природных территорий регионального и федерального значения, уникальные памятники архитектуры, но и развитая туристическая инфраструктура, по созданию и совершенствованию которой в регионе ведется активная работа. Так, в 2021 году было реализовано 13 проектов, которые стали победителями конкурса грантовой поддержки на развитие внутреннего и въездного туризма. Среди них проекты по строительству новых и оснащению существующих кемпингов и глэмпингов, развитию веломаршрутов и маршрутов катания на собачьих упряжках в экопарках, а также созданию новых сервисов для туристов.

Привлекают туристов не только природные красоты, но и яркие культурные события, которые проводятся на территории Самарской области. Ряд масштабных мероприятий, которые прошли на территории региона, сделали Самарскую область местом притяжения гостей из самых разных уголков России: с размахом прошла ХХХ Юбилейная Студенческая Весна, состоялся первый фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ», который стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив и собрал более 50 тысяч зрителей офлайн, после двухлетнего перерыва прошел в очном формате знаменитый Грушинский фестиваль, объединивший 50 тысяч любителей бардовской песни и ставший настоящей визитной карточкой Самарской области. Впереди не менее насыщенная культурная повестка: традиционно на Мастрюковских озерах пройдет десятый, юбилейный молодежный форум «iВолга», фестиваль набережных «Волга Фест», осенью в Самаре и Тольятти состоится второй международный фестиваль искусств «Шостакович. ХХ век» и много других знаковых событий.

Не менее важным аспектом и направлением деятельности министерства станет и просвещение жителей Самарской области, у которых сегодня есть интерес к истории родного края.

«Очень важно, чтобы жители Самарской области больше узнавали о родной земле, ее истории - и славной, и трагической, о разных эпохах, о разных культурах. Невозможно любить то, что не знаешь. И чем больше мы будем узнавать нашу Родину, ее регионы, тем больше мы будем проникаться любовью и уважением к ее истории, многонациональной культуре», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба правительства СО