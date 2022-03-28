Закон об обнулении в России НДС для гостиниц и других средств размещения вступил в силу

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Закон об обнулении в России НДС для гостиниц и других средств размещения – для работающих и новых отелей — вступил в силу. В Ростуризме уже назвали это решение — «важнейшим за все последние десятилетия».

«Это самое долгожданное, прорывное и важное решение для поддержки развития туристической отрасли за последние десятилетия. И очень своевременное с учетом текущей ситуации и дальнейшего роста спроса на отдых в России», — заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Льготная ставка НДС на услуги гостиниц для работающих объектов будет действовать в течение ближайших пяти лет – до 30 июня 2027 года (ранее в России действовала одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства – 20%).

Для новых отелей — тоже пять лет, но уже с даты открытия, что поможет выйти предприятию на операционную безубыточность за этот период.

«Это решение, наряду с мерами нацпроекта по туризму, позволит сделать туристическую отрасль более конкурентоспособной, привлечь новых инвесторов и решить одну из ключевых проблем российского туризма – острый дефицит современных качественных отелей», — считает глава Ростуризма Догузова.

Решение принято накануне одного из самых сложных туристических сезонов в истории российского туризма. На фоне масштабных санкций против России международный туризм для россиян фактически перестал существовать, пишет Обозрение.