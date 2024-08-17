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Вячеслав Федорищев принял участие в стратегической сессии по развитию туризма в Самарской области

17 августа 2024 16:35
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По итогам обсуждения лучшие предложения войдут в Программу социально-экономического развития Самарской области по направлению «Развитие туризма и гостеприимства».

В субботу, 17 августа, в городском округе Сызрань врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев открыл стратегическую сессию по развитию туризма в регионе.

В мероприятии приняли участие врио министра туризма Самарской области Артур Абдрашитов и представители г.о. Октябрьск, Сызранского, Шигонского районов и принимающего муниципалитета.

Приветствуя участников, глава региона подчеркнул важность развития туристической отрасли и отметил неслучайный выбор места проведения сессии.

«Помимо того что Сызрань – город сильный, промышленный, – акцентировал Вячеслав Федорищев, как председатель комиссии Госсовета при Президенте РФ по направлению «Промышленность». – Он еще и город с большим туристическим потенциалом. Мы это знаем, мы это видим, а что делать конкретно, чтобы развивался туризм – это предмет нашего с вами обсуждения. Программа развития, которую мы готовим с пятилетним горизонтом, достаточно конкретная. Нам нужно точно понять, какие силы направляем – финансовые, административные – для развития туристической отрасли».

Отметим, только в первой половине 2024 года Самарскую область посетило более двух миллионов туристов. Популярностью у путешественников пользовались такие города, как Самара, Тольятти и Сызрань. Среди достопримечательностей наиболее посещаемыми оказались национальный парк «Самарская Лука», Жигулевский государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина и Рачейский бор.

Руководитель области определил несколько важных вопросов, которые необходимо учесть при обсуждении и в предложениях в проект Программы социально-экономического развития Самарской области на 2024 – 2029 годы по направлению «Развитие туризма и гостеприимства». Среди них – комфортное нахождение местных жителей с гостями региона, создание новых проектов и привлечение инвесторов, которые «с соблюдением всех норм, правил и законов, с бережливым отношением к природе, в первую очередь, будут строить и инвестировать».

Глава региона призвал участников быть максимально открытыми, предельно конкретными и по-честному формулировать проблемы, чтобы по итогам обсуждения получился не просто документ, а набор действий для реализации.

По словам Артура Абдрашитова, приоритетными направлениями программы в части развития туризма и гостеприимства являются «Комфортная туристическая среда», «Инфраструктура индустрии гостеприимства», «Кадры для отрасли. Патриотизм и гостеприимство», «Продвижение». В рамках сессии участники озвучили свои предложения по их наполнению и реализации.

Так, например, по мнению участников направления «Кадры для отрасли. Патриотизм и гостеприимство», для грамотной работы туристической сферы необходимы профессиональные кадры. В настоящее время их нехватка – одно из ключевых ограничений развития туризма и гостеприимства. Поэтому приоритетной задачей становится развитие в регионе кадрового потенциала в туристической отрасли.

«В индустрию гостеприимства мы должны привлекать в первую очередь молодежь, должны рассказывать об этой интересной работе с малых лет, чтобы они не боялись идти в профессию, понимали, что она востребована, высокооплачиваема», – рассказал Артур Абдрашитов.

Кроме того, по мнению экспертов, в настоящее время в числе перспективных видов туризма – детский и молодежный. Они убеждены, что экскурсии и путешествия не только знакомят с историей и культурой Отечества, но и способствуют патриотическому воспитанию подрастающего поколения, формированию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций России.

Однако есть проблема в отсутствии у детей и молодых людей больших финансовых возможностей. В ее решении может помочь поддержка регионального Правительства. В частности, это могут быть организованные бесплатные туристические поездки по территории России, включая Самарскую область, для учащихся образовательных учреждений региона.

По итогам обсуждения лучшие предложения войдут в Программу социально-экономического развития Самарской области по направлению «Развитие туризма и гостеприимства».

 

Фото:   Андрей Савельев / СОВА

Теги: Акценты Самара

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