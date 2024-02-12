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«Вертолетка» в Самаре вошла в топ-10 романтичных мест России

12 февраля 2024 13:23
307
«Вертолетка» в Самаре вошла в топ-10 романтичных мест России

Парки, мосты и смотровые площадки — где бы вы устроили свидание? Эксперты сервиса путешествий tutu выбрали десять мест в разных городах России, куда можно пойти с любимым человеком.

Токаревский маяк во Владивостоке

Токаревский маяк любят и путешественники, и сами жители Владивостока, которые устраивают рядом с ним романтические фотосессии. Место очень популярное, поэтому наедине со своей второй половинкой остаться не получится. Но, несмотря на это, к маяку съездить стоит — достопримечательность и правда знаковая. Маяк действующий и обеспечивает проход судов.

Парк творчества «Муза» в Светлогорске

В Светлогорске, в Калининградской области, на романтическое свидание стоит пойти в парк «Муза». И летом, и зимой там можно погулять по ухоженным дорожкам, выйти к озеру Тихое и подышать свежим воздухом. А еще — найти неподалеку от озера миниатюрные скульптуры ёжиков. Здесь есть и влюбленная парочка, и ёжик Гильберт, читающий книгу, — у каждого героя своя история и характер.

Мост поцелуев в Краснодаре

Пожалуй, в каждом городе России есть мост, куда молодожены приходят повесить замок. Построен такой и в Краснодаре. Маленький вантовый мост особенно красиво смотрится на закате. Если вы первый раз в городе, помимо Моста поцелуев обязательно включите в список интересных мест парк Галицкого. Добраться из Москвы до Краснодара можно на поезде. По данным аналитиков tutu, за 2023 год количество покупателей ж/д-билетов в приложении выросло на 32%, а доля купленных билетов на поезд увеличилась на 27%. Путешественники также стали чаще смотреть отзывы и рейтинги поездов перед решением о покупке билета. Увеличилось и число пользователей, которые заранее оформляют билет на поезд и оплачивают его позже.

Мост влюбленных в Тюмени

Есть свой мост для свиданий и в Тюмени. К пешеходному вантовому мосту, перекинутому через реку Тура, уже много лет по традиции приходят молодожены и просто влюбленные пары. Рядом — множество кафе и ресторанчиков.

Правда, мост через Туру далеко не всегда ассоциировался с влюбленностью. Романтичное название мост получил, когда в 2003 году на нем проходил конкурс поцелуев.

Смотровая площадка «Царь-рыба» в Красноярске

Рядом с поселком Овсянка, недалеко от Красноярска, находится смотровая площадка со скульптурой «Царь-рыба». С площадки открывается невероятный вид на Енисей — зимой река, кстати, не замерзает, из-за Красноярской ГЭС.

Скульптура «Царь-рыба» посвящена повести Виктора Астафьева, уроженца этих мест. Если потрогать рыбе усы и загадать желание, оно непременно сбудется.

Набережная космонавтов в Саратове

Набережная космонавтов — одно из самых романтичных мест для прогулок в Саратове. Набережная появилась в городе еще в XX веке, а несколько лет назад ее продлили, построив новый участок с велосипедными дорожками, лавочками, кафе и работающим летом городским пляжем. Начните прогулку у речного вокзала, полюбовавшись мостом через Волгу, дойдите до популярной у горожан ротонды и дальше — до новой набережной.

Смотровая площадка Роза Пик на курорте Роза Хутор

Смотровая площадка находится на высоте 2320 метров. Добраться туда можно по канатной дороге из Горной Долины и Горной Олимпийской деревни. Со смотровой видно Главный Кавказский хребет, гору Аибга и даже Черное море. Можно просто сфотографироваться на площадке (вход бесплатный, нужен билет на канатную дорогу), а можно пойти ужинать в ресторан с панорамными окнами.

Пушкинская улица в Ростове-на-Дону

Пушкинская — главный ростовский бульвар, на котором сохранились старинные особняки. Один из них — дом, где жила Ева Шпильрейн с семьей. Одной из дочерей Евы была Сабина Шпильрейн, известный психоаналитик, которая, как считается, влюбилась в Карла Юнга. Сабине Шпильрейн посвящен фильм «Опасный метод» с Кирой Найтли и Майклом Фассбендером.

Возьмите кофе в уличной кофейне и прогуляйтесь по Пушкинской, а потом сверните к Большой Садовой и набережной Дона.

«Вертолетка» в Самаре

«Вертолетка» — необычное место для свиданий в Самаре. Бывшая вертолетная площадка превратилась в зону отдыха с лавочками, детской площадкой и фонарями. Вид с «Вертолетки» — потрясающий: можно увидеть Волгу, Жигулевские горы и национальный парк «Самарская лука». Не так давно в Самаре открылась еще одна интересная смотровая — Sky Roof. Она находится на крыше здания в центре города.

Метромост в Нижнем Новгороде

К нижегородскому метромосту нужно приходить вечером — тогда он красиво подсвечивается. Мост через Оку соединяет две части города и отлично вписывается в ландшафт.

Метромост двухуровневый: нижний предназначен для метро, верхний — для автомобилей. И из машины, и из вагона открываются прекрасные виды на окрестности.

 

 

 

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