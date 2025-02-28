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В Яндекс Картах появились 3D-модели достопримечательностей Тольятти

28 февраля 2025 09:48
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В Яндекс Картах появились 3D-модели достопримечательностей Тольятти

Яндекс Карты создали трёхмерные цветные модели знаковых мест Тольятти. Объёмные изображения зданий и памятников позволят жителям города рассмотреть привычные места с новых ракурсов, а туристам — изучить достопримечательности и лучше спланировать поездку.

Трёхмерными в Картах стали 11 символов города: Казанская церковь, подлодка Б-307, театр «Дилижанс», Преображенский собор, замок Гарибальди, кинотеатр «Сатурн», театр кукол, драматический театр «Колесо», парковый комплекс истории техники имени Сахарова, памятник основателю города В. Н. Татищеву и музей АвтоВАЗ.

Все объекты детально проработаны — видны даже небольшие элементы, важные для узнаваемого образа постройки. Например, надписи и узоры на стенах кинотеатра, а также скульптуры на площади замка Гарибальди.

Чтобы увидеть трёхмерную модель, достаточно найти достопримечательность на карте и приблизить её. Рассмотреть объект можно со всех сторон: в веб-версии Карт для этого нужно нажать кнопку 3D, а в мобильном приложении — провести двумя пальцами вверх по экрану смартфона. Таким же образом можно вращать модель, изучая её с разных ракурсов.

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