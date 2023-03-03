В Тольятти представили дизайн-код туристического центра города

34

1 марта 2023 года в Тольяттинском государственном университете состоялись презентация и общественное обсуждение дизайн-кода туристического центра Тольятти. Проект, который направлен на повышение туристической и экономической привлекательности Автограда, был разработан по заказу администрации Центром Урбанистики и стратегического развития территорий ТГУ совместно с креативным агентством «Be!Five».

Дизайн-код создавался с целью принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского центра города в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Его основная цель — привлечь в города дополнительные потоки туристов за счет объединения основных объектов туристического показа в единое привлекательное архитектурно-культурное пространство. Муниципалитетам — победителям конкурса выделяются средства для реализации представленных проектов.

В Тольятти в качестве туристического центра была определена территория в Автозаводском районе, ограниченная ул. Революционной, ул. Спортивной, пр-том Ст.Разина и ул. Свердлова. Именно здесь сконцентрировано большое количество знаковых объектов с точки зрения туристической привлекательности города: Спасо-Преображенский собор, скульптурные композиции «История транспорта», Культурный центр «Автоград», сквер им. Жилкина, Парк Победы, сквер им. 50-летия АВТОВАЗа, УСК «Олимп», Дворец спорта «Волгарь», стела-панно «Радость труда», восстановлением которой сейчас занимаются специалисты ТГУ. Архитектура советского модернизма гармонично соседствует с современными объектами благоустройства, что во многом формирует идентичность Тольятти.

Обсуждение представленного дизайн-кода и дальнейшего развития данной территории объединило представителей власти и бизнеса, архитекторов и художников, вузов и Тольяттинской епархии, общественности и туристической сферы. Участие в мероприятии приняли глава Тольятти Николай Ренц и министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

«Благодаря реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в текущем году в первых 30-ти городах нашей страны появится такое понятие как «туристический центр». В первом конкурсном отборе Самарская область приняла активное участие. В 2022 году заявки на всероссийский конкурс лучших проектов туристского центра города были поданы от Самары и Сызрани. И благодаря очень слаженной работе администрации города Сызрань и неравнодушных жителей, муниципалитет не просто вошел в число победителей, которые получат в этом году поддержку от государства, он обошел и Самару, и даже Калининград. Все, действительно, зависит от людей! Поэтому сегодня очень важное мероприятие: здесь собрались горожане, которые вместе будут формировать это новое понятие — туристический центр. И через некоторое время, без сомнений, эта работа принесет свои плоды, и положительные изменения облика Тольятти увидят и жители, и гости города», — отметил Артур Абдрашитов.

Одна из идей – во всех элементах благоустройства, модульных и остановочных павильонах должна присутствовать буква «Т». Все объекты и вывески предлагается объединить сдержанной цветовой гаммой и определенной схемой расположения. При этом специалисты стремятся сохранить шарм имеющейся постсоветской архитектуры с акцентами на природных каменных материалах, строгости линий и упорядоченных решений, которые бы подчеркивали главное преимущество Автограда — большие пространства и широкие проспекты. Важно отметить, что предложенный дизайн-код не распространяется на отдельные парки, скверы, набережную города, в основу которых положены иные тематические идеи.

Активное обсуждение проекта показало, насколько значимой и актуальной является идея внедрения дизайн-кода. Эксперты разных отраслей высказали свои предложения и замечания по проекту. Несмотря на отдельные противоречия, все сошлись в едином мнении – это важный и нужный проект, который станет отправной точкой для преображения города. Как подчеркнул Артур Абдрашитов, воплощение в жизнь дизайн-кода удачно коррелируется с реализацией других нацпроектов – «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные качественные дороги». При таком комплексном подходе в туристическом центре появятся не только единообразные вывески и объекты, но и хорошие проезды и магистрали, современные объекты благоустройства.

«Заявку на участие в конкурсе необходимо подать до 1 июля 2023 года. В случае победы уже в 2024 году мы сможем привлечь федеральные средства на развитие туристского центра города. Эту территорию с широкими променадами мы выбрали для участия в конкурсе неслучайно. Именно здесь сконцентрированы объекты, наиболее ярко представляющие архитектуру Тольятти, наш уникальный советский модернизм. Хочется, чтобы наш город приобрел собственное лицо, совершенно уникальное и яркое, которое бы у горожан рождало яркие и сильные ассоциации. Поэтому над дизайн-кодом мы работали с большим вдохновением и, несмотря на результаты конкурса, будем постепенно воплощать его в жизнь», — подчеркнул глава Тольятти Николай Ренц.

По результатам встречи будет сформирован протокол общественных обсуждений, который является обязательной частью заявки на конкурс. Между тем, работа над формированием дизайн-кода Тольятти продолжится: Свои предложения в проект смогут внести представители различных экспертных сообществ города, встречи которых пройдут в течение марта, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

Фото: пресс-служба министерства туризма СО