В Тольятти подготовят экскурсоводов

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Проект «Волонтеры-экскурсоводы Тольятти» подготовленный «Туристским информационным центром города Тольятти» стал победителем конкурса по предоставлению гранта в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

Проект «Волонтеры-экскурсоводы Тольятти» направлен на развитие волонтёрского движения в сфере туризма и культуры.

Участники проекта - студенты профильных вузов и средних специальных учебных учреждений г.о.Тольятти.

Цель проекта – подготовка волонтеров-экскурсоводов. Участники проекта смогут освоить новую профессию «Экскурсовод» и в дальнейшем проводить бесплатные экскурсии.

В программу обучения будет входить изучение природных, исторических, социально-культурных объектов, включающие объекты туристского показа города и его достопримечательностях, а так же обучение методике проведения экскурсий по конкретным маршрутам Тольятти, в том числе формирование практических навыков разработки и проведения инновационных форм экскурсий (квест-экскурсия).

Если Вы коммуникабельны, активны, приглашаем Вас принять участие в конкурсном отборе на бесплатное обучение по программе «Экскурсоведение»!

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету и прислать её на электронную почту: tic-tlt@inbox.ru. Анкета во вложении.

По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по телефону: 89379929635, 26-45-04.

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