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В составе поезда «Жигули» появится туристический вагон «КультСамара»

1 февраля 2023 13:00
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В составе поезда «Жигули» появится туристический вагон «КультСамара»

Во вторник, 31 января, в Самаре состоялось совещание по созданию в фирменном поезде «Жигули» туристического вагона «КультСамара».

Инициатива реализации уникального проекта принадлежит депутату Госдумы РФ от Самарской области Александру Хинштейну. Идею поддержало руководство РЖД. Отметим, что мысль возникла после того, как у многих пассажиров РЖД популярностью стал пользоваться вагон, который посвящён талантливому самарцу Константину Головкину, сообщается на сайте Хинштейна.

«Я не буду лукавить, идея создания такого еще одного фирменного поезда появилась, когда мы запустили Головкинский вагон. На меня он произвел впечатление, я считаю, это замечательный проект, который не оставляет равнодушным никого, ни пассажиров, ни провожающих, ни встречающих и даже не представляю, какое количество людей узнало о существовании Константина Павловича Головкина и о том, какая есть история у Самары», — поделился депутат.

По поручению Генерального директора ОАО «Российские железные дороги» реализацией проекта занимается Куйбышевский  филиал АО «Федеральная пассажирская компания». Выделено финансирование и вагон фирменного поезда «Жигули» с 9 купе, категории СВ.

В частности, в проекте предлагается использовать скульптурные композиции, установленные в Самаре, посвящённые известным личностям и событиям, связанным с городом. Напомним, скульптуры установлены за счет внебюджетных источников, средства привлечены при непосредственном содействии Александра Хинштейна.

На встрече определись, какие из скульптур найдут отражение в купе. Это те памятники, которые в последние годы стали уже достопримечательностью, достоянием города, местом постоянного притяжения жителей и туристов. И каждая из этих композиций так или иначе связана с Самарой.  Всего выбрано девять: «Буратино», «Дядя Степа», «Тема и Жучка», «Аленький цветочек», «Клен», «Бурлаки на Волге», «Юрий Деточкин», «Товарищ Сухов» и «Бравый солдат Йозеф Швейк».

Планируется, что в оформлении купе будет входит не только информация о скульптуре и личности создателя.

«Это купе будет не просто про Буратино, а про Алексея Николаевича Толстого, про его творчество, про его  связь с самарским регионом. Нам очень хочется, чтобы это были такие живые купе, чтобы в них была своя изюминка. В  детских купе, например, нам хочется сделать какие-то квесты. Ну, скажем, в купе «Буратино», чтобы маленькие путешественники могли сами попытаться найти золотой ключик и разгадать тайну нарисованного очага на холсте. А главная задача, которую мы перед собой ставим, чтобы  человек, который в этом купе проехал, узнал о том, какую огромную роль в истории страны, в ее культуре занимает Самара, проникся этим и ему захотелось побывать, погулять по городу», — поделился парламентарий.

Отдельное внимание досталось необходимости сувениров. Хулиганистого Буратино и трудящихся бурлаков, возможно получится приобрести на память в миниатюре. И, конечно, после занимательной поездки у туристов должны остаться наилучшие впечатления о крае и желание прогуляться по знаменитым местам.   Поэтому также в планах сделать так, чтобы в вагоне можно было приобрести и билеты в самарские музеи, в учреждения культуры. Совместно с министерством туризма региона будет проработан  гид по скульптурам.

«У нас у каждой скульптуры есть какая-то деталь, которую люди натирают до блеска. Это уже стало такой традицией, легендой. Вот  я очень рассчитываю на то, что и нос у Буратино будет блестеть ярче, и у Деточкина портфель, и у красноармейца Сухова его часы», — отметил Александр Хинштейн.

Новый вагон планируется презентовать уже в этом году.

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