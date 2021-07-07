В Шигонском районе презентуют новый туристический объект

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14 июля в Шигонском районе Самарской области состоится презентация нового объекта туристической инфраструктуры региона. В одном из живописнейших мест Самарской области – в Подвальских террасах – распахнет свои двери новый глэмпинг-парк «Альфа».

Глэмпинг закрывает сразу две разнонаправленные потребности городского жителя: желание побыть наедине с природой и при этом не потерять в комфорте. Гостям, которые приедут в Подвальские террасы насладиться пейзажами, будут предложены уютные и просторные шатры «Типи» и «Альфа». Такой отдых по достоинству оценят путешественники, любящие ночные посиделки у костра и любование звёздным небом, буквально нависающим над головой. При этом на территории парка есть все необходимые условия для комфортного отдыха: душевые кабины, туалетные комнаты, место для приготовления еды. Новый объект туристической инфраструктуры всецело соответствует задаче развития сферы гостеприимства и туризма Самарской области, обозначенной в стратегии лидерства региона. Этот объект, безусловно, будет притягивать не только местных жителей, но и туристов из других субъектов Российской Федерации. Примечательно, что в первые сутки открытия старта продаж были забронированы все выходные летнего сезона-2021.

В церемонии открытия нового глэмпинга Самарской области примет участие заместитель министра культуры – руководитель департамента туризма Самарской области, Артур Абдрашитов и основатели глэмпинг-парка.

«Очень важно, чтобы такие объекты отдыха появились в местах, которые востребованы у туристов. Теперь гости смогут не только наслаждаться пейзажами Подвальских террас, но также с комфортом разместиться на лоне природы. Этот достаточно новый и экологичный вид отдыха сейчас особенно популярен у туристов», – отмечает Артур Абдрашитов.

«Мы – мечтатели, и в этом, наверное, и есть секрет той атмосферы, которую нам удалось создать. Гармония с окружающими ландшафтами, комфорт и экологичность были нашими главными ориентирами. Идея создать такое пространство пришла к нам год назад, мы своими руками собирали этот «пазл», и вот картинка сложилась. Нам хочется, чтобы, попадая в «Альфа глэмпинг», наши гости оставляли все заботы где-то позади, оказываясь в комьюнити тех, кого объединяет дух приключений. Ну, а мы обеспечим привычный комфорт, чтобы ничего не отвлекало от наслаждения невероятной природой Подвальских террас», – говорит один из основателей глэмпинга Анастасия Заводская.