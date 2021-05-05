Дмитрий Азаров обсудил с Сергеем Строевым вопросы развития туризма и реализации нацпроектов в Шигонском районе

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Шигонский район может стать магнитом притяжения путешественников. Вопросы развития сферы туризма, а также реализации национальных проектов губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с главой муниципального образования Сергеем Строевым.

Среди сельскохозяйственных районов региона Шигонский по итогам прошлого года добился лучших результатов по исполнению нацпроектов.

«По реализации нацпроектов, инициированных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, вы добились лучших результатов в области, с чем я вас поздравляю. Это заслуживает уважения, – подчеркнул Дмитрий Азаров в начале беседы. – Я очень рад, что не ошибся, когда поддержал вас на выборах. Очень важно, что опытные управленцы, которые впервые приходят и возглавляют муниципальные образования, показывают такие результаты. Уверен, это и наших многоопытных глав держит в тонусе, и создает дополнительные условия, чтобы молодые руководители, которые стремятся к созидательному труду на родной земле, видели, что все достижимо, особенно если работать ответственно, системно, в постоянном контакте с людьми. Рад отметить, что результаты работы за прошлый год действительно очень достойные – район внес значительный вклад в показатели исполнения нацпроектов Самарской областью. Вы сделали даже больше, чем было предусмотрено планом, а значит, подставили плечо, что для меня очень ценно».

В прошлом году был перевыполнен план по вводу нового жилья – при плановых 10,2 тысячах квадратных метров построено 11,3 тысячи. При этом существенно сократился непригодный для проживания жилфонд. Кроме того, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» было благоустроено 3 общественных пространства и 2 дворовые территории. Современные условия для отдыха людей созданы в Шигонах, Новодевичье, Волжском Утесе.

Еще 20 проектов по благоустройству было выполнено в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Построены детские игровые площадки в селах Маза, Тайдаково, Волжский Утес и Береговой, Малячкино. Обустроены центральная площадь в селе Муранка, Комсомольский парк в селе Шигоны. Там же проведено освещение в парке Победы. В 9 поселениях построены контейнерные площадки.

У жителей села Малячкино появились возможности для укрепления своего здоровья. В прошлом году там построили современную универсальную спортивную площадку по нацпроекту «Демография», которая пользуется особой популярностью и у детей, и у взрослых.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» фельдшерско-акушерский пункт в Кушниково удалось обеспечить всеми необходимыми инженерными коммуникациями. Кстати сказать, обеспеченность лечебных учреждений Шигонского района врачами составляет около 80%. Чтобы привлечь кадры в медицину, администрация муниципалитета заключает с молодежью договоры целевого обучения. Сергей Строев отметил, что в ближайшем будущем район получит еще 20 специалистов.

«Сейчас происходят масштабные обновления в системе здравоохранения, образования, культуры, спорта, и везде нужны специалисты – люди, которые могли бы брать на себя ответственность и решать задачи. Когда молодые ребята уверены в том, что будут трудоустроены, они подписывают договор целевого обучения, а это взаимное обязательство сторон. Это «якорит» молодежь и она возвращается на свою малую родину. В этом направлении надо поработать, потому что район – житница, есть, где работать и отдыхать: здесь и Волга, и леса, и степи, и горы», – отметил Дмитрий Азаров.

На сегодняшний день в Шигонском районе отмечается низкий уровень безработицы – официально зарегистрировано 106 человек, при этом вакансий, по словам Главы муниципалитета, гораздо больше.

«Это ключевой момент, что есть, где работать, есть, где себя реализовать», – подчеркнул губернатор.

При этом выросло количество людей, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства – до 1147 человек, еще 204 жителя района оформились как самозанятые.

Возвращаясь к вопросу реализации нацпроектов, Сергей Строев во время беседы отметил, что в трех сельских школах в селах Шигоны, Новодевичье и Усолье с 2019 года начали планомерное обновление оборудования для реализации образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, был создан детский мини-технопарк в образовательном учреждении райцентра. Что касается нацпроекта «Культура», то в районном центре начали реконструкцию ДК. В 2020 году отремонтировали кровлю здания, заменили окна, двери, отопительную систему. В этом году будет закончена внутренняя отделка здания, ремонт электропроводки, зрительного зала, новый облик получит и фасад. Кроме этого планируется благоустройство прилегающей территории.

Глава Шигонского района поблагодарил губернатора за поддержку инициатив и отметил, что уже в этом году «держать марку» по реализации нацпроектов будет непросто.

«Задан высокий темп, но мы точно справимся. Всем ответственным руководителям поставлена задача не просто воплотить намеченные вместе с жителями планы, но и перевыполнить установленные показатели». Руководитель муниципалитета добавил, что серьезным подспорьем становятся молодые кадры, которые пополняют команду управленцев района. «У них есть свои принципиально новые взгляды – это именно то, что нам не хватает на местном уровне. И они в свою очередь притягивают молодых специалистов», – отметил Сергей Строев.

Губернатор оценил такой подход и отметил, что формирование команды – постоянный процесс.

Особое внимание губернатор и глава муниципального образования уделили вопросу развития туризма. По мнению Дмитрия Азарова, Шигонский район может стать магнитом притяжения путешественников. Особая ценность – усадьба Орловых-Давыдовых, которая расположена на окраине села Усолье – у самого начала Жигулевских гор.

В планах – восстановить разрушающиеся постройки 1814-1819 годов и разместить в них музеи, гостиницу, камерную сцену для проведения спектаклей и концертов, возобновить работу конезавода. Кроме того, необходимо привести в порядок парк, который был заложен французским садоводом Помрэ. В настоящее время идет поиск инвестора.

Речь шла и о благоустройстве вершины горы Светелка, откуда открывается неповторимый вид на Волгу. Сейчас она заставлена вышками сотовой связи, а беседка, которая там есть, уже давно потеряла свой вид. Благодаря усилиям Дмитрия Азарова, достигнута договоренность о переносе сооружений. Территория будет приведена в порядок – такая возможность появилась после передачи земли из федеральной собственности в муниципальную.

«Рад, что мои усилия привели к результату и вопрос решился. Я готов помочь финансово в благоустройстве этой территории, чтобы было красиво. При проектировании подумайте, что там может быть, посоветуйтесь с краеведами, местными жителями, предпринимателями», – подчеркнул губернатор.

Глава района отметил, что были найдены уникальные фотографии о том, как это место выглядело во времена графа Григория Орлова-Давыдова.

«На этом месте в 1841 году была построена башня. Даже сам граф, поднимаясь на эту обзорную вышку, говорил, что видит огни Симбирска. Поэтому мы планируем восстановить это историческое место», – рассказал Сергей Строев.

Дмитрий Азаров поддержал инициативу и поручил оценить возможности территории и детально проработать проект: «Место людей привлекает, даже, несмотря на то, что оно сейчас в удручающем состоянии. Народа там всегда много. Давайте сделаем достойно, сохранив при этом особо охраняемую природную территорию».