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В Самарской области состоялся трехдневный инспекционный тур Всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность»

4 декабря 2024 10:51
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В Самарской области состоялся трехдневный инспекционный тур Всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность»

В Самарской области состоялся трехдневный инспекционный тур с экспертами АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) по посещению и оценки качества промышленных экскурсий на производственных предприятиях. Сотрудники министерства туризма Самарской области совместно с экспертами АСИ и представителями туроператорских компаний посетили ряд предприятий–участников Всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность».

Участники инспекционного тура посетили «Самарский завод электромонтажных изделий» и моторвагонное метро «Безымянка» в городе Самара, завод «Тольятти каучук» и завод по изготовлению спортивных автомобилей «Лада Спорт» в городе Тольятти, фабрику печенья «Сладкодаров» в селе Новый Буян Красноярского района и экопарк «Бариновская мельница» в селе Бариновка Нефтегорского района.  Эксперты оценили качество разработанных экскурсий на высоком уровне.

Промышленный туризм, как одно из направлений развития туризма, на региональном уровне решает ряд социально-экономических задач, способствует профориентации молодежи и повышает инвестиционную привлекательность региона. Важность повышения туристической привлекательности Самарской области неоднократно подчеркивал Губернатор Вячеслав Федорищев, и формирование маршрутов с посещением промышленных и производственных площадок региона является приоритетным и ёмким направлением.

Предприятия Самарской области активно участвуют в обучающей программе АСИ «Открытая промышленность». Программа направлена на создание и внедрение модели развития промышленного туризма в регионах Российской Федерации в качестве механизма улучшения имиджа и повышения открытости российских региональных предприятий, формирования потребительской лояльности к продукции российских брендов, создания нового турпродукта для привлечения туристического потока. В рамках программы участники получают теоретические знания по истории развития промышленного туризма, формированию и проведению экскурсий на предприятиях, разрабатывают технологические карты и тексты экскурсий под руководством наставников Агентства Стратегических Инициатив, формируют стратегические инициативы по развитию промышленного туризма на территории региона.

Перечень предприятий Самарской области, организующих экскурсии на производства размещен на сайте министерства туризма Самарской области: https://mintourism.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/40/2024/05/prilozhenie-promturizm-4.docx

Фото: Министерство туризма Самарской области

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